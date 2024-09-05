بوتين: الهجوم الأوكراني على كورسك عزز التقدم الروسي في دونباس

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إنّ "الهدف الرئيسي" لروسيا هو السيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجيش الروسي يدفع القوات الأوكرانية إلى التراجع من منطقة كورسك.

وقال بوتين أمام منتدى اقتصادي في الشرق الأقصى الروسي "كان هدف العدو (من مهاجمة منطقة كورسك الروسية) إثارة التوتر لدينا وجعلنا مضطرّين لإعادة نشر قواتنا من منطقة إلى أخرى ووقف هجومنا في المناطق الرئيسية، خصوصا في دونباس التي يمثّل تحريرها أولويتنا".

وأضاف "نجحت قواتنا المسلّحة في تثبيت الوضع ودفع الجيش الأوكراني إلى التراجع تدريجا" من منطقة كورسك الروسية.

وفي سبتمبر 2022، أعلنت روسيا ضمها منطقة دونيتسك (شرق) بالإضافة إلى ثلاث مناطق أوكرانية أخرى.

وقال بوتين إن دخول أوكرانيا إلى كورسك جعل تقدم موسكو في شرق أوكرانيا أسرع موضحا "أضعف العدو نفسه في مناطق رئيسية، فيما سرّع جيشنا عملياته الهجومية".

وأشار إلى أن موسكو بدأت دحر القوات الأوكرانية من المنطقة الحدودية حيث سيطرت على بعض البلدات والقرى.

وقال إنّ "التحرير" الكامل لدونباس الذي يضم منطقتي لوغانسك ودونيتسك هو "أولويتنا"، مبديا تصميمه على القيام بذلك رغم الأضرار الإنسانية والاقتصادية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز