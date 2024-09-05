"ضحكتها معبرة".. ماذا وراء تصريحات بوتين بشأن هاريس؟

المصدر: وائل زكير

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أثارت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الساخرة بشأن نائبة الرئيس كامالا هاريس بأنه سيدعمها في الانتخابات الأمريكية ، فهي " لديها ضحكة معبرة ومعدية"، الكثير من الجدل في الأوساط السياسية حتى أنها طغت على تصريحاته حول الحرب في أوكرانيا، فقد اعتبرها البعض محاولة استفزازية للتأثير على الخطاب السياسي الأمريكي.

فخلال المنتدى الاقتصادي في فلاديفوستوك يوم الخميس أعلن بوتين بطريقة ساخرة عن دعمه لهاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وتأتي تعليقات بوتين في ظل تصاعد التوترات والعقوبات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف روسيا، وبابتسامة ساخرة، أيد بوتين هاريس، قائلاً: "كان المفضل لدينا، إذا جاز لي أن أقول ذلك، هو الرئيس الحالي السيد بايدن. لقد تم إبعاده من السباق، لكنه نصح جميع أنصاره بدعم السيدة هاريس. لذا سنفعل ذلك أيضًا، وسنشجعها". وقد قوبل هذا التأييد بالتصفيق من الجمهور.

وأشاد بوتين بضحكة هاريس قائلا "ضحكتها المعبرة والمعدية تعطي انطباعا بأن كل شيء على ما يرام".

وكانت تصريحات بوتين، مشبعة بالسخرية، وخاصة في ضوء وجهات نظر ترامب الإيجابية تجاه روسيا ووعوده بإنهاء الصراع في أوكرانيا بسرعة، فيما اعتبرها البعض محاولة استفزازية للتأثير على الخطاب السياسي الأمريكي.

من جهته رد البيت الأبيض على هذه التعليقات وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكف عن الحديث عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأضاف كيربي "يتعين على السيد بوتين الكف عن الحديث عن انتخاباتنا... ولا يجب عليه تفضيل أي شخص بأي شكل من الأشكال".

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