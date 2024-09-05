البيت الأبيض: على بوتين الكف عن الحديث عن الانتخابات الأمريكية

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الخميس إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكف عن الحديث عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وذلك بعدما قال بوتين في تعليق ساخر إن موسكو تريد فوز مرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس في الانتخابات.

وأضاف كيربي "يتعين على السيد بوتين الكف عن الحديث عن انتخاباتنا... ولا يجب عليه تفضيل أي شخص بأي شكل من الأشكال".

وجاءت تعليقات بوتين بعد يوم من توجيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات لاثنين من المسؤولين التنفيذيين في وسائل إعلام روسية بشأن مخطط مزعوم للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في نوفمبر من خلال الدعاية المؤيدة لروسيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز