بوتين يعلن دعمه لهاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية

المصدر: أ ف ب، رويترز

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأوضح بوتين، اليوم، خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن «أوصى ناخبيه بدعم هاريس؛ لذا سندعمها أيضاً»، مشيراً إلى أن المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب فرض العديد من «القيود والعقوبات» على روسيا.

جاءت تعليقات بوتين بعد يوم من توجيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى اثنين من المسؤولين في وسائل الإعلام الروسية بشأن مخطط مزعوم للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في نوفمبر من خلال الدعاية المؤيدة لروسيا.

وقال بوتين، هذا العام، قبل انسحاب بايدن من السباق الانتخابي، إنه يفضله على ترامب؛ لأن بايدن سياسي من «الطراز القديم» أكثر قابلية لتوقع خطواته.

أضاف: «إنها تضحك بطريقة معبرة ومُعدية توحي بأن كل شيء على ما يرام بالنسبة إليها»، لافتاً إلى أن هذا ربما يعني أنها ستمتنع عن فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وتعتقد وكالات المخابرات الأمريكية أن موسكو ترغب في فوز ترامب؛ لأنه أقل التزاماً بدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

لكن بوتين قال إن ترامب، عندما كان رئيساً، فرض عقوبات على روسيا أكثر من أي رئيس قبله في البيت الأبيض.

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