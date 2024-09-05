بوتين: مستعدون لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا على أساس محادثات 2022

المصدر: أ ف ب، رويترز

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أنّه مستعدّ لإجراء مفاوضات مع كييف على أساس المحادثات التي عُقدت في ربيع عام 2022، إذا طلبت أوكرانيا ذلك، بينما كانت موسكو تستبعد أي نقاش على خلفية الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الذي بدأ في أغسطس.

وقال بوتين، خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك: «هل نحن مستعدّون للتفاوض معهم؟ لم نرفض ذلك أبداً».

وأضاف: «إذا ظهرت رغبة في التفاوض (لدى أوكرانيا)، لن نرفض»، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه المحادثات يجب أن تستند إلى نتائج المفاوضات التي جرت في ربيع عام 2022 في إسطنبول.

وأوضح أن الهدف الرئيس لروسيا هو السيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجيش الروسي يدفع القوات الأوكرانية إلى التراجع من منطقة كورسك.

وتابع: «كان هدف العدو (من مهاجمة منطقة كورسك الروسية) إثارة التوتر لدينا وجعلنا مضطرّين إلى إعادة نشر قواتنا من منطقة إلى أخرى، ووقف هجومنا في المناطق الرئيسة، خصوصاً في دونباس التي يمثّل تحريرها أولويتنا».

وأكد أن القوات المسلّحة الروسية «نجحت في تثبيت الوضع ودفع الجيش الأوكراني إلى التراجع تدريجاً» من منطقة كورسك الروسية.

من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم، أنها أسقطت 60 من أصل 78 طائرة مسيَّرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.

وأضافت، في بيان عبر تطبيق «تلغرام»، أن روسيا استخدمت أيضاً في هجومها صاروخا باليستياً من طراز إسكندر-إم.

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