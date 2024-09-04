روسيا: الهجوم على بولتافا استهدف جنوداً ومدربين أجانب

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن الهجوم الذي شنته روسيا على معهد عسكري في مدينة بولتافا الأوكرانية استهدف جنودا ومدربين أجانب كانوا ضالعين في هجمات على أهداف مدنية داخل روسيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الهجوم أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة 271.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان "في الثالث من سبتمبر، نفذت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة دقيقة على المركز التدريبي المشترك 179 للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة بولتافا".

وأضافت مشيرة إلى المعهد "تحت إشراف مدربين أجانب، جرى تدريب متخصصين في الاتصالات والحرب الإلكترونية من جميع مكونات ووحدات القوات المسلحة الأوكرانية فضلا عن مشغلي الطائرات المسيرة الذي يشاركون في الهجمات على أهداف مدنية داخل روسيا الاتحادية".

وقالت الوزارة إن قواتها استخدمت أيضا أنظمة كينجال فرط صوتية لضرب منشآت عسكرية صناعية في مدينة لفيف غرب أوكرانيا.

وأضافت أن القوات الروسية سيطرت أيضا على منطقتين سكنيتين في شرق أوكرانيا.

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