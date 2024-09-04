هاريس تتعهد بدعم إنشاء الشركات الصغيرة

المصدر: أ ف ب

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تعهّدت المرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس بدعم إنشاء الشركات الصغيرة، وذلك في إطار كشفها تدريجياً عن برنامجها الاقتصادي مع اقتراب المناظرة المقررة في 10 سبتمبر بينها وبين منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

والمرشحة الديموقراطية البالغة من العمر 59 عاماً والتي ستواجه ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر، ستتعهّد مضاعفة الإعفاء الضريبي لإنشاء الشركات الصغيرة بمقدار عشرة أضعاف بحيث يرتفع من خمسة آلاف دولار إلى 50 ألف دولار.

وسيغطي هذا المبلغ متوسط تكلفة إنشاء مشروع صغير في الولايات المتحدة، والذي يقدّر اليوم بـ40 ألف دولار، بحسب المصدر نفسه.

وستطرح هاريس الأربعاء هدفاً لولايتها الرئاسية، إذا ما فازت بالانتخابات، يتمثّل بإنشاء 25 مليون شركة صغيرة جديدة في غضون أربع سنوات.

وكشفت المرشحة الديموقراطية مؤخراً عن الجزء الأول من برنامجها الاقتصادي والقائم على دعم القوة الشرائية للأسر، بما في ذلك إعفاءات ضريبية على المواليد وإجراءات لضبط أسعار الأدوية.

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