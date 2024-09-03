فوز الحزب الحاكم في انتخابات أذربيجان

المصدر: باكو - أ.ف.ب

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فاز حزب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الانتخابات التشريعية المبكرة، وفق ما أعلنت مفوضية الانتخابات أمس. ودعا علييف إلى إجراء انتخابات الأحد قبل موعدها لتجنّب تزامن الاقتراع مع مؤتمر «كوب 29» للمناخ الذي تستضيفه باكو من 11-22 نوفمبر. وأفادت مفوضية الانتخابات بأن حزب علييف «يني» (الجديد) فاز بـ68 مقعداً في المجلس التشريعي المكوّن من 125 مقعداً. وفاز مرشّحون مستقلون بـ45 مقعداً بينما فاز مرشّحون من تسعة أحزاب سياسية يعتقد على نطاق واسع بأن جميعها مؤيدة للحكومة، بـ11 مقعداً.

ولم ينجح غير مرشّح واحد من حزب «البديل الجمهوري» في الوصول إلى البرلمان. وأشار حزب «مساواة» المعارض إلى وجود «انتهاكات واسعة» بما في ذلك التصويت مرّات عدة. وأفادوا في بيان بأن «ازدياد عمليات التوقيف واعتقال الصحافيين والناشطين في المجتمع المدني، إلى جانب إطار العمل القانوني المرتبط بالإعلام أدت إلى انتشار الرقابة الذاتية وحدّت بشكل كبير المساحة المتاحة للصحافة المستقلة».

يحكم علييف (62 عاماً) أذربيجان منذ عام 2003 بعد وفاة والده حيدر علييف. ويحظى علييف بشعبية واسعة بفضل انتصار أذربيجان عسكرياً على انفصاليين سيطروا على إقليم ناغورني قره باغ على مدى ثلاثة عقود. والعام الماضي، استعادت قوات باكو الجيب الجبلي في هجوم خاطف.

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