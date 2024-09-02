بوتين: عملية كورسك لن تعرقل تقدم قواتنا شرق أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بأنه "سيتولى أمر" الجنود الأوكرانيين المنخرطين في الهجوم على منطقة كورسك الحدودية منذ مطلع أغسطس، بينما شدد على أن العملية لن "توقف" تقدّم قواته في شرق أوكرانيا.

وقال خلال اجتماع مع طلبة إن أوكرانيا تسعى الى "وقف عملياتنا الهجومية في أجزاء أساسية من منطقة دونباس. النتيجة معروفة... لم ينجحوا بوقف تقدمنا في دونباس". وأكد أنه "علينا تولّي أمر قطّاع الطرق هؤلاء الذين تسللوا إلى الأراضي الروسية في منطقة كورسك والذين يحاولون زعزعة استقرار الوضع في المناطق الحدودية بالمجمل".

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