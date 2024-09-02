بايدن وهاريس يعقدان اجتماعاً بشأن الأسرى في غزة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته المرشحة للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس الإثنين فريقهما المعني بمباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد البيت الأبيض، غداة إعلان إسرائيل العثور على جثث ستة أسرى .

وتقود الولايات المتحدة وقطر ومصر منذ أشهر، جهود وساطة بين إسرائيل وحركة (حماس) تهدف لإبرام اتفاق هدنة في الحرب المتواصلة منذ نحو 11 شهرا بين الطرفين في غزة، يتيح الإفراج عن الأسرى الذين ما زالوا في القطاع، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين.

وأعلن البيت الأبيض تعديل جدول الرئيس الإثنين بشكل يتيح له ولهاريس عقد اجتماع مع "الفريق الأمريكي المفاوض بشأن اتفاق الأسرى في أعقاب مقتل المواطن الأمريكي هيرش غولدبرغ-بولين وخمسة رهائن آخرين وبحث الجهود للدفع نحو اتفاق يضمن الإفراج عن الرهائن المتبقين".

وكان غولدبرغ-بولين الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، من ضمن ستة أسرى أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد العثور على جثثهم في نفق بمدينة رفح.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز