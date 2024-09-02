حدث وتاريخ.. 02 سبتمبر 2007 الجيش اللبناني يعلن سيطرته الكاملة على مخيم نهر البارد بعد القضاء على أفراد تنظيم «فتح الإسلام». 1945 وزير خارجية اليابان يقدم وثيقة استسلام بلاده إلى الجنرال ماك آرثر على ظهر بارجة أمريكية عملاقة. 1666 اندلاع حريق لندن الكبير والذي استمر ثلاثة أيام، مدمراً 10,000 مبنى، بينها كاتدرائية القديس پولس. 1870 معركة سيدان، حيث أسرت القوات البروسية إمبراطور فرنسا نابليون الثالث ومئة ألف من جنوده. صورة التاريخ: 02 سبتمبر 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App