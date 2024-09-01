روسيا تعلن تحطم المروحية المفقودة.. ولا ناجين على متنها

المصدر: رويترز، أ ب

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اكتشاف حطام الطائرة المروحية التي كانت مفقودة منذ أمس، مؤكدةً العثور على جثث 17 شخصاً.

وأوضحت أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن الركاب المتبقين. ولم تعثر فرق البحث على ناجين بين حطام الطائرة التي سقطت في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق وعلى متنها 22 شخصاً، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم.

كانت الطائرة الهليكوبتر من طراز (مي-8تي) قد أقلعت من قاعدة قرب بركان فاتشكاجيتس.

وتعرضت كامتشاتكا، التي تقع على بعد نحو 7100 كيلومتر إلى الشرق من موسكو، لإعصار مطلع الأسبوع مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك هو سبب تحطم الطائرة.

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