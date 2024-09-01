الجيش الإسرئيلي يعلن استعادة جثث 6 رهائن من قطاع غزة

المصدر: وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه حدد هويات الرهائن الستة الذين عثر عليهم في نفق تحت الأرض في جنوب قطاع غزة.

وعُثر على جثثهم السبت في "نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة" وقد أُعيدت إلى إسرائيل حيث تم التعرف عليها رسميا، بحسب الجيش.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن جثث كارميل جات وإيدن يروشالمي وهيرش غولدبرغ-بولين وألكسندر لوبانوف وألموغ ساروسي وأوري دانينو نقلت إلى إسرائيل.

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أن من بين الضحايا الرهينة الإسرائيلي- الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين، كما نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا من أقارب غولدبرغ بولين، أعلنوا فيه وفاة " ابنهم وشقيقهم الحبيب".

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