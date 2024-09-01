هاريس تدعو ترامب إلى مناظرة «مكبرات الصوت»

المصدر: واشنطن - وكالات

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دعت كاملا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، منافسها الجمهوري دونالد ترامب، إلى مناظرتها مع تشغيل مكبرات الصوت طوال المناظرة، وقالت هاريس في منشور على منصة «إكس»: «دونالد ترامب يخضع لمستشاريه، الذين لن يسمحوا له بإجراء مناظرة، يتم خلالها تشغيل مكبر الصوت طوال الوقت.

إذا كان فريقه لا يثق به فإن الشعب الأمريكي لا يمكنه ذلك بكل تأكيد». وأضافت: «نحن نتنافس على منصب رئيس الولايات المتحدة.. دعونا نُجْرِ مناظرة بكل شفافية، مع تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت». وذكر ترامب أنه كان يفضل ترك مكبر صوته مفتوحاً، وأنه لم يكن راضياً على كتم الصوت، خلال المناظرة الأخيرة أمام الرئيس الحالي جو بايدن، الذي قرر عدم خوض سباق الرئاسة.

وقد تساعد ما تسمى «مكبرات الصوت‭ ‬المفتوحة» أو (الساخنة) المرشحين السياسيين أو تضر بهم، إذ إنها تلتقط تعليقات قد تكون غير مناسبة للجمهور العام في بعض الأحيان، كما يمنع غلق مكبرات الصوت أحد طرفي المناظرة من مقاطعة الطرف الآخر.

جدل إجهاض

كما انتقدت هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترمب، بعدما قال الجمعة، إنه سيصوت على بطاقة الاقتراع في ولاية فلوريدا، حيث يحق له التصويت في نوفمبر المقبل، ضد إجراء من شأنه أن يوسع حق الوصول إلى عمليات الإجهاض.

وقالت هاريس على منصة «إكس»: «أولاً، نجح في إلغاء قرار رو ضد وايد (الحق الدستوري في الإجهاض)، ثم تمكن من حظر الإجهاض في 20 ولاية، والآن، يصوت لصالح حظر الإجهاض في الولاية التي يعيش فيها». وتابعت: «إذا تم انتخابه فسيوقع على حظر للإجهاض على مستوى البلاد إذا وصل إلى مكتبه».

خلاف

في الأثناء أظهرت وثائق قضائية أن المدعي الخاص الذي يلاحق دونالد ترامب بتهمة محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020، وفريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، على خلاف بشأن الجدول الزمني لإجراءات النظر في القضية.

وفي وثيقة أرسلوها إلى القاضية الفدرالية، تانيا تشوتكان، المسؤولة عن القضية، اقترح محامو المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية جدولاً زمنياً لمراجعة الطلبات الأولية، يمتد إلى ما بعد تاريخ الاقتراع، وانتقال السلطة في يناير 2025، كما أعرب المحامون في الوثيقة التي نشرت عن قناعتهم بقدرتهم على إسقاط التتبعات قبل الوصول إلى المحاكمة.

ولم يقترح المدعي الخاص جاك سميث موعداً، وهو سيقبل بقرار القاضية، ويقول إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها دونالد ترامب كرئيس سابق في أي وقت تراه المحكمة مناسباً، وحددت القاضية تشوتكان جلسة استماع في 5 سبتمبر الجاري.

لائحة اتهام

ونشر المدعي الخاص، الثلاثاء الماضي، لائحة اتهام منقحة، لتأخذ في الاعتبار الحكم غير المسبوق، الذي أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو، والذي يعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة، لكنها تحتوي على الاتهامات الثقيلة نفسها.

وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة قضاة محافظين اعتبرت المحكمة العليا أن الرئيس لا يتمتع بأي حصانة عن أفعاله غير الرسمية، لكن يحق له على الأقل امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية.

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