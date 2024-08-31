القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة في دونيتسك

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها بسطت سيطرتها الكاملة على بلدة كيروفو (الاسم الروسي لبلدة بيفينشنا) الواقعة بالقرب من باخموت في دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن وحدات من مجموعة "تسينتر" أو المركز "نجحت بتحرير بلدة كيروفو الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت الوزارة إلى القوات الروسية تواصل اندفاعها غربا في المنطقة وضغطها على القوات الأوكرانية في محور تورتسك.

وأمس الجمعة، أعلن الجيش الروسي سيطرته على 3 قرى إضافية في شرق أوكرانيا حيث يواصل تقدمه على القوات الأوكرانية التي يفوقها عددا وتفتقر إلى القوة النارية.

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