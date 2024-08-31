سيرة ترامب في فيلم سينمائي قبيل الانتخابات.. وفريقه يعتبره تشهيراً

المصدر: أ ف ب

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس، أنه من المقرر طرح فيلم «ذي أبرنتيس» المثير للجدل والمستوحى من سيرة دونالد ترامب، في صالات السينما الأمريكية في أكتوبر، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» أن استوديوهات «برياركليف إنترتاينمنت» تعتزم طرح الفيلم في 11 من أكتوبر، في حين لم تدلِ الاستوديوهات بأي تعليق على الأمر.

وفي الخامس من نوفمبر، يواجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب الديمقراطية كامالا هاريس، في انتخابات رئاسية من المتوقع أن تكون متقاربة للغاية.

ويصور فيلم «ذي أبرنتيس» سنوات شباب الملياردير، ويُظهر دونالد ترامب (يؤدي دوره سيباستيان ستان) بمظهر الشاب الوصولي الساذج بعض الشيء، الذي ينحرف عن مبادئه عندما يكتشف حيل السلطة إلى جانب معلمه المحامي روي كوهن (يؤدي دوره جيريمي سترونغ)، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمافيا نيويورك.

وحظي فيلم «السيرة الذاتية»، الذي يحمل توقيع المخرج الإيراني الدنماركي علي عباسي، باهتمام واسع خلال عرضه ضمن مهرجان «كان» في مايو الفائت.

وأثار الفيلم غضب الطرف الرئيس المعني، إذ وعد فريق ترامب باتخاذ إجراءات قانونية ضد منتجي العمل، مندداً بما اعتبره «تشهيراً خبيثاً بحتاً».

وهذه ليست السيرة الذاتية الوحيدة لرئيس سابق التي تُطرح في صالات السينما؛ فقد طُرح فيلم «ريغان»، الذي يتتبع حياة الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان، في دور العرض الأمريكية أمس.

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