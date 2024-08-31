هاريس: الولايات المتحدة مستعدة لطي صفحة ترامب

المصدر: واشنطن، لندن - وكالات

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مع اقتراب السباق الرئاسي الأمريكي، واحتدام الاتهامات بين مرشحيْه، شددت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، على أن الولايات المتحدة مستعدة لطي صفحة منافسها الجمهوري دونالد ترامب، فيما أقدم ترامب على تحرك عاجل في قضيته الجنائية المتعلقة بـ«أموال الصمت»، في محاولة لإلغاء إدانته، وتأجيل النطق بالحكم عليه.

وأكدت المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، أن الولايات المتحدة مستعدة لطي صفحة دونالد ترامب، متهمة ترامب بتقسيم الأمة. قالت هاريس، في المقابلة التي أجرتها معها شبكة «سي.إن.إن» على هامش جولة انتخابية في جورجيا: «للأسف، في العقد الماضي، كان لدينا شخص، كان يدفع حقاً بأجندة وبيئة تدور حول التقليل من شخصيتنا وقوتنا، نحن الأمريكيين، وتقسيم أمتنا.. وأعتقد أن الناس مستعدون لطي هذه الصفحة».

وتعهدت هاريس باتباع نهج أكثر صرامة تجاه الهجرة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها لن تحجب الأسلحة عن إسرائيل، وذلك في أول مقابلة لها مع مؤسسة إخبارية كبرى، منذ أن أصبحت مرشحة الحزب لانتخابات الرئاسة الأمريكية. وفي المقابلة مع المذيعة دانا باش على شبكة «سي.إن.إن»، سعت هاريس إلى إظهار قدرتها على التعامل مع القضايا على الساحة، ومنح الأمريكيين نبذة عن مواقفها السياسية قبل نحو شهرين من الانتخابات.

وقالت هاريس، إنها ستجدد المساعي لإقرار تشريع حدودي شامل، من شأنه تشديد الهجرة إلى الولايات المتحدة، وتعهدت بإنفاذ القوانين للتصدي للعبور عبر الحدود، مضيفة: «لدينا قوانين يتعين اتباعها وتنفيذها، والتي تتعامل مع من يعبرون حدودنا بشكل غير قانوني، ويجب أن تكون هناك عواقب».

وقالت إنها تؤيد أن تكون إسرائيل قوية «لكن يتعين علينا التوصل إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار في غزة». ورداً على سؤال عما إذا كانت ستحجب الأسلحة عن إسرائيل، أجابت لا، يتعين علينا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وكشفت هاريس عن رغبتها في ضم جمهوري إلى حكومتها حال فازت في الانتخابات. وأكدت هاريس أن قيمها لم تتغير، مضيفة: «لطالما آمنت بأن التغير المناخي حقيقة واقعة، وأنه مشكلة ملحة، وأن على الولايات المتحدة أن تحقق الأهداف في ما يتعلق بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري».

تغيير عميق

على صعيد متصل، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن حلول كامالا هاريس مكان جو بايدن، مرشحة عن الحزب الديمقراطي، غيّر بشكل عميق حملة انتخابات الرئاسة. وقال ستارمر خلال حديثه إلى صحافيين على هامش رحلة إلى برلين: «واضح أن تغييراً عميقاً حصل في الأسابيع الأخيرة، أعتقد أن الجميع يستطيع أن يرى الطاقة التي أتت بها هاريس، انظروا فقط إلى مؤتمر الحزب الديمقراطي خلال الأيام القليلة الماضية».

إلى ذلك، طلب دونالد ترامب من محكمة فيدرالية في مانهاتن، التدخل في قضيته الجنائية المتعلقة بأموال الصمت في نيويورك، في محاولة لإلغاء إدانته بجناية وتأجيل النطق بالحكم عليه، والمقرر في الشهر المقبل. وقدم محامو ترامب، طلباً لنقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، بحجة أن الملاحقة القضائية انتهكت حقوقه الدستورية، وتعارضت مع حكم الحصانة الرئاسية الأخير الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية، قائلين إن نقل القضية حالياً، سيوفر لترامب منتدى غير متحيز، خالٍ من العداوات المحلية.

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