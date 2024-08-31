أوكرانيا تقترح قمة في الهند لإنهاء الحرب مع روسيا

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد قمة في الهند، تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا، وفق مصادر مطلعة. ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ، يرمي زيلينسكي إلى عقد قمة ثانية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لتكون بمثابة تكملة للقمة التي عقدت في يونيو، التي سعت إلى الحصول على تأييد من دول الجنوب العالمي لصالح كييف في حربها مع روسيا.

ولم يوافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد على استضافة القمة. إلى ذلك، تفادى وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، أمس، الإدلاء بأي تصريح حول خطة لنقل بعض عمليات التدريب، التي يقوم بها التكتل داخل أوكرانيا، وتدريب جنود أوكرانيين هناك.

وقال وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، إن هذه الخطوة يجب أن تكون قراراً حذراً، وأن يتم تقييم المخاطر والفوائد من قبل الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «نحن منفتحون على الحديث حول هذا الأمر. وشدد أندريس سبرودس وزير الدفاع في لاتفيا، على أهمية أن تكون تلك الخطة، قراراً جماعياً قبل اجتماع نظرائه من التكتل».

ميدانياً، قال قائد الجيش الأوكراني، أوليكساندر سيرسكي، أمس، إن قوات بلاده تقدمت لمسافة كيلومترين خلال توغلها في منطقة كورسك، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما قالت السلطات الأوكرانية، أمس، إن امرأتين قُتلتا وأصيب 11 شخصاً على الأقل في هجوم شنته روسيا خلال الليل، وألحق أضراراً بمصنع في مدينة سومي شمالي البلاد.

وأعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 12 طائرة مسيرة من طراز شاهد، أطلقتها روسيا، خلال الليلة قبل الماضية. بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية.

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