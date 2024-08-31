العالم.. أعاصير وعواصف وصيف لاهب

المصدر: عواصم - وكالات

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يتقاذف تغير المناخ مناطق شتى حول العالم بفعل الأعاصير والعواصف المدارية التي اجتاحت أجزاء في واسعة في قارة آسيا، فيما تترقب أوروبا معدلات قاسية في درجات الحرارة بما يشير إلى امتداد فصل الصيف نحو شهرين آخرين.

وجلب الإعصار شانشان أمطاراً غزيرة هطلت على أجزاء كبيرة من اليابان، أمس، مع تحذيرات من سيول وانهيارات أرضية على بعد مئات الأميال من مركز العاصفة، كما تعطلت العديد من خدمات النقل وأوقفت مصانع كبرى الإنتاج.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث، مقتل أربعة على الأقل وإصابة 99 في وقائع مرتبطة بالإعصار خلال الأيام القليلة الماضية. وتفقد سكان الأضرار التي خلفتها أمطار غزيرة ورياح عاتية خلال الليل في منطقة كيوشو جنوب غرب البلاد، حيث وصل الإعصار لليابسة أول من أمس.

ووصفت السلطات الإعصار، بأنه قد يكون من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة على الإطلاق. وقالت السلطات، إن الإعصار المصحوب برياح بلغت سرعتها 180 كيلومتراً في الساعة، وصل قرب مدينة ماتسوياما الساحلية في منطقة إهيمي عند الساعة 3:45 ظهراً بالتوقيت المحلي (2345 بتوقيت غرينتش) ويتحرك شرقاً.

وجلب الإعصار أمطاراً غزيرة هطلت على مناطق بعيدة عن مركزه وهو ما أثار قلق السلطات بالنظر إلى حركته الأبطأ من المتوقع وهو يمر بالبلاد. وصدرت إخطارات تنصح أكثر من 3.3 ملايين من السكان في أنحاء البلاد بالإخلاء وخاصة في منطقة كيوشو التي تضررت بشدة، ومناطق في شرق ووسط البلاد تشمل العاصمة طوكيو ومدينة يوكوهاما المجاورة.

وحذرت السلطات من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضان للأنهار بسبب الأمطار الغزيرة. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تقترب العاصفة من المناطق الوسطى والشرقية، بما في ذلك طوكيو، في مطلع الأسبوع ووسطه.

ترقب هندي وباكستاني

وفي الهند وباكستان، استعدت مدن وبلدات ساحلية لعاصفة مدارية يندر حدوثها في أغسطس، وأجبرت الرياح والأمطار الغزيرة السلطات على إغلاق مدارس وإجلاء الآلاف. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، إن منخفضاً جوياً من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة مدارية، مضيفة أنه سيتحرك باتجاه الشمال الغربي فوق بحر العرب خلال اليومين المقبلين.

وأعلن مسؤولون إغلاق المدارس في كراتشي، أكبر مدن باكستان، وأجزاء من منطقة كوتش في ولاية جوجارات الهندية، حيث هطلت أمطار غزيرة. وتظهر بيانات هيئة الأرصاد الجوية الهندية، أن العواصف المدارية نادرة الحدوث خلال أغسطس، وأن هذه العاصفة هي الأولى منذ عقود.

وقال مسؤولون، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في جوجارات خلال الليل بسبب حوادث مرتبطة بالأمطار، ليرتفع عدد القتلى إلى 31 هذا الأسبوع، وأجلت السلطات أكثر من 8700 شخص من عشر مناطق في الولاية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وفي باكستان المجاورة حذرت السلطات من إمكانية حدوث سيول وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة وحثت المواطنين على البقاء في منازلهم. وحذرت الدولتان الصيادين من الإبحار. كما لقي 12 شخصاً مصرعهم اليوم إثر وقوع انهيار أرضي في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

سبتمبر أوروبي حار

ومن المتوقع أن تشهد أوروبا ارتفاعاً في درجات الحرارة مطلع سبتمبر المقبل، بشكل غير معتاد، في أعقاب صيف من موجات الحر والجفاف، بجنوب شرق القارة. ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة في البر الرئيسي أعلى بمقدار 5 إلى 8 درجات مئوية، من المتوسط على مدار 30 عاماً، في بداية الشهر المقبل. وقال ماثيو دروس، عالم الأرصاد الجوية في مؤسسة ماكسار تكنولوجيز، إن جنوب ألمانيا ومنطقة البلقان وأوكرانيا ودول البلطيق، ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بشكل خاص. ويؤدي الاحتباس الحراري إلى تمديد فترة الصيف إلى سبتمبر وحتى أكتوبر في أوروبا.

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