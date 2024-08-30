إقالة قائد القوات الجوية الأوكرانية بعد تحطم مقاتلة إف-16

المصدر: ا ف ب

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إقالة قائد القوات الجوية ميكولا أوليشتشوك، غداة إعلان تحطم مقاتلة اف-16 أمريكية الصنع سبق أن تسلمتها كييف.

وكتب زيلينسكي على تليغرام "قررت استبدال قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية"، بعد نشر مرسوم في هذا الصدد على موقع الرئاسة.

وكان طيار أوكراني بارز لقي مصرعه، إثر تحطم مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف – 16"، في حادث هو الأول من نوعه، بعد أسابيع قليلة من وصول المقاتلات التي طالما طالبت كييف بالحصول عليها.

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