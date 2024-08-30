خبراء مفرقعات يبطلون مفعول قنبلة من الحرب العالمية الثانية

المصدر: أ ب

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أعلنت السلطات التشيكية إن خبراء مفرقعات قاموا بتفجير قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، يوم الجمعة، في مصنع كيميائي كبير في شمال غرب البلاد حيث تم العثور عليها الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة في بيان إن الانفجار الذي تم تحت السيطرة لم يتسبب في أضرار جسيمة، باستثناء تحطم بعض النوافذ.

المصنع الواقع بالقرب من مدينة ليتفينوف تابع لشركة النفط البولندية بي كي إن أورلن.

وعثر على القنبلة أثناء أعمال تشييد الأسبوع الماضي في 21 أغسطس .

قرر الخبراء عدم نقل القنبلة البالغ وزنها 250 كيلوغراما إلى مكان آمن للتخلص منها، لأنها تحتوي على آلية كيميائية مصممة لتأخير الانفجار.

قام الخبراء بتغطية القنبلة بمئات من اكياس الرمل قبل عملية التفجير.

وأغلق طريق قريب، وتوقفت حركة الترام قبل التفجير في وقت الظهر تقريبا (1000 بتوقيت غرينتش).

وأغلقت الشرطة منطقة على بعد كيلومترين من موقع التفجير.

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