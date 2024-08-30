الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية استمرت شهراً في جنوب ووسط قطاع غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه أنهى عملية استمرت شهرا في جنوب ووسط قطاع غزة، وقال إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 250 مقاتلا فلسطينيا.

وأفاد بيان عسكري أن "قوات الفرقة 98 أكملت عمليتها في منطقتي خان يونس ودير البلح، بعد نحو شهر من النشاط العملاني المتزامن فوق وتحت الأرض".

وأضاف "كجزء من العملية، قضت القوات على أكثر من 250 شخصا ودمرت عشرات البنى التحتية ".

وأكد متحدث عسكري لوكالة فرانس برس أنه لا عمليات أخرى تجري في هاتين المنطقتين في الوقت الحالي.

ووصف سكان خان يونس مشاهد الدمار الواسع النطاق في المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة بعدما عادوا إليها الجمعة.

وأشارت أمل الأسطل (48 عاما) الى ما رأته عند عودتها إلى خان يونس من دمار وجثث متحللة.

وقالت "عندما عدنا لنتفقد منطقتنا، وجدنا بيتنا مدمرا وبيت جيراننا أيضا وجثة أحد جيراننا متحللة هناك".

وأضافت "مآس (في كل مكان)، ولم نستطع التعرف على معالم الحي التي اختفت كلها".

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