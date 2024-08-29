القبض على مدير شركة بطاريات كوري بعد حريق أودى بحياة 23 شخصاً

المصدر: د ب أ

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ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على مدير شركة أريسيل لصناعة البطاريات على خلفية انتهاك قواعد السلامة، وذلك بعد اندلاع حريق كبير في أحد مصانع الشركة، ما أودى بحياة 23 شخصاً.

وقد وقع الحريق في يونيو الماضي في مصنع أريسيل لبطاريات الليثيوم في مدينة هواسيونج، على بعد 45 كيلومتراً جنوب سول. ويشار إلى أن معظم الضحايا الـ23 من العمال ذو الأصول الصينية.

وأرجعت المحكمة قرارها بإصدار مذكرة اعتقال للمدير التنفيذي للشركة بارك سون كوان إلى الادعاءات الخطيرة، التي تشمل التسبب في اندلاع حريق بسبب عيوب في الجودة واستخدام عمال يعملون بعقود ولا يحظون بتدريب كافٍ، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

كما تواجه الشركة اتهامات بانتهاك قواعد السلامة، مثل عدم وجود مخارج هروب كافية.

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