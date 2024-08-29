خطة أوكرانية لوقف الحرب على طاولة الأمريكيين سبتمبر المقبل

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا على أكثر من جبهة تعتزم كييف تقديم خطة للأمريكيين، لإجبار موسكو على وقف الحرب، فيما طلبت روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ موقف أكثر موضوعية، ووضوحاً بشأن السلامة النووية.

ومن المقرر أن يقدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خطته لإجبار روسيا على وقف الحرب، للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارته لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

وقال زيلينسكي، إن الخطة تستخدم الدبلوماسية والخطوات الاقتصادية، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء. كما أعلن زيلينسكي أنه سيقدم الخطة إلى المرشحين الرئاسيين، كامالا هاريس، ودونالد ترامب.

في الأثناء قالت روسيا إنها تريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتخذ موقفاً أكثر موضوعية ووضوحاً بشأن السلامة النووية، وذلك بعد يوم من زيارة رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة لمحطة نووية قرب منطقة توغلت فيها أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية قولها في مقابلة إذاعية، إن موسكو تريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحدث بصراحة أكبر عن مسائل الأمن النووي، ونفت أن يكون ذلك بمثابة طلب من الوكالة لاتخاذ موقف منحاز لروسيا.

وأضافت زاخاروفا: «نتابع تقييمات وأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن في كل مرة نريد منه أن يعبر بشكل أكثر موضوعية ووضوحاً عن موقفه، ليس من أجل بلادنا، ولا من أجل التصديق فحسب على موقف موسكو، بل من أجل الحقائق التي لها هدف محدد ألا وهو ضمان السلامة، ومنع وقوع سيناريو يفضي إلى كارثة، وهو مسار يدفع نظام كييف الجميع إليه».

هجوم وأضرار

ميدانياً، سقط صاروخ روسي على مدينة كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني، أمس، وفق ما قالت سلطات محلية. وصرح رئيس الحكومة المحلية، أولكسندر فيلكول، على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الهجوم الأخير على المدينة أصاب بنية تحتية، وأدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح.

وقال حاكم المنطقة، سيرغي ليساك: «عندما كانت كريفي ريه في حالة حداد هاجم الروس مرة أخرى واستهدفوا المدنيين مرة أخرى».

وفيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة القوات على بلدة كوميشيفكا بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، قتل ستة أشخاص، أمس، بقصف روسي على دونيتسك، وفق ما أعلن الحاكم المحلي، في منطقة أعلنت القوات الروسية أنها سيطرت فيها على قرية جديدة.

وقال فاديم فيلاتشكين على تليغرام: «في الصباح قتل الروس أربعة أشخاص، ودمروا منزلاً في قرية إزماييلفكا القريبة جداً من الجبهة». وأضاف أن هجوماً آخر أدى إلى مقتل شخصين قرب تشاسيف يار، وتدمير عشرات المنازل.

حريق

كما اندلع حريق في منشأتين لتخزين الوقود، أمس، في منطقتي روستوف، وكيروف، في غرب روسيا، إثر هجومين أوكرانيين بطائرات مسيرة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية. وأكد حاكم روستوف فاسيلي غولوبيف، عبر تليغرام، أن عناصر الإطفاء يعملون على إخماد النيران، مشيراً إلى أن الحريق لا يشكل تهديداً للمنازل وساكنيها.

وأشار إلى أن الهجوم تسبب باندلاع حريق في مخزن للوقود، ولم يؤدِ إلى أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وأفاد مصدر في قطاع الدفاع الأوكراني بمسؤولية كييف عن الهجوم، مشيراً إلى أن الموقع المستهدف جزء من المجمع الصناعي العسكري الروسي، ويشارك بشكل مباشر في إمداد القوات الروسية.

وقال حاكم منطقة كيروف ألكسندر سوكولوف على تليغرام، إن طائرة مسيرة هاجمت أيضاً منشأة نفطية في بلدة كوتيلنيتش الروسية على بعد 1100 كيلو متر من الحدود الأوكرانية. ووفق قناة بازا الإخبارية على تليغرام، والمعروفة بقربها من قوات الأمن الروسية، تم استهداف المنطقة بأربع طائرات مسيرة.

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