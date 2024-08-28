قوات الأمن الروسية تحبط سلسلة هجمات إرهابية في إنغوشيا

المصدر: وام

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تمكنت قوات الأمن الروسية من إحباط سلسلة هجمات إرهابية في جمهورية إنغوشيا الروسية.. حيث أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له اليوم إلقاء القبض على 6 من السكان المحليين التابعين لمنظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا كانوا يعتزمون ارتكاب أعمال تخريبية وهجمات إرهابية ضد موظفي جهاز الأمن في مدينة نازران وقرية كانتيشيفو والمواقع الدينية خاصة بمدينة سونز".

وأوضح أنه تم ضبط عبوة ناسفة وأسلحة نارية ورموز لمنظمة إرهابية في سكنى الإرهابيين إلى جانب مخبأ مجهز.. فيما احتوت هواتفهم على تعليمات بشأن كيفية تنفيذ العمليات القتالية في المدن والغابات وكيفية تجميع الأجهزة المتفجرة والحارقة.

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