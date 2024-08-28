حريق بمنشأة للوقود في روسيا بعد هجوم بطائرة مسيّرة

المصدر: أ ف ب

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اندلع حريق في منشأة لتخزين الوقود في منطقة روستوف جنوب غربي روسيا إثر هجوم بطائرة مسيّرة، وفق ما أعلن الحاكم المحلي اليوم.

وأكد الحاكم فاسيلي غولوبيف، عبر «تلغرام»، أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران، مشيراً إلى أن الحريق لا يشكّل تهديداً للمنازل وساكنيها.

وأشار إلى أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في مخزن للوقود، لافتاً إلى أنه لم يؤدّ إلى أي إصابات في الأرواح.

ولا يزال حريق آخر مستعرا منذ 18 أغسطس في منشأة لتخزين الوقود في مدينة بروليتارسك في منطقة روستوف بعد تعرضه لهجوم أوكراني.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية مطلع عام 2022، أعلنت كييف مراراً شنّ هجمات تستهدف منشآت الغاز والنفط الروسية، فيما تقول إنه ردّ على استهداف موسكو منشآت للطاقة في أراضيها.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق هذا الشهر، باستهداف قوات بلاده منشآت النفط الروسية، معتبراً أن هجمات مماثلة تسهم في بلوغ «نهاية منصفة» للنزاع.

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