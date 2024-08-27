تأهب جوي في أنحاء واسعة من أوكرانيا إثر إقلاع قاذفات ومسيّرات روسية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت كييف أن قاذفات وطائرات مسيّرة روسية أقلعت فجر الثلاثاء باتجاه أوكرانيا، حيث تم وضع الدفاعات الجوية في حالة تأهب في أنحاء واسعة من البلاد، وذلك غداة هجوم جوي روسي ضخم استهدف شبكة الطاقة الأوكرانية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان نشرته قرابة الساعة الرابعة فجراً (01:00 ت.غ) على تطبيق تلغرام إن "قاذفات من طراز Tu-95MS أقلعت من قاعدة إنجيلز الجوية (جنوب غرب روسيا)، ويمكن للصواريخ أن تدخل المجال الجوي الأوكراني في غضون ساعتين تقريباً"، مشيرة إلى أن طائرات مسيّرة روسية أقلعت أيضاً باتجاه أوكرانيا.

جاء هذا التحذير غداة إطلاق روسيا مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا، مستهدفةً بشكل خاص منشآت الطاقة في جارتها، في هجوم واسع النطاق أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وأدى إلى ضرب شبكة الطاقة التي كانت أصلاً متضررة من جراء الحرب.

تسبب هذا الهجوم الروسي، الذي يُعد الأضخم منذ أسابيع، في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة.

شنت موسكو هذا القصف في وقت تمضي فيه أوكرانيا قدماً في الهجوم البري الذي بدأته قبل نحو ثلاثة أسابيع في منطقة كورسك الروسية.

ومنذ بدء غزو جارتها في فبراير 2022، تشن روسيا هجمات واسعة النطاق ومتكررة ضد أوكرانيا، بما في ذلك ضد منشآت الطاقة.

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