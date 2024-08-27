النظام الانتخابي الأمريكي.. ما الذي يجعله فريدًا؟

المصدر: وكالات

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تقترب الانتخابات الرئاسية الأمريكية من موعدها المقرر في الخامس من نوفمبر المقبل، حيث سيقوم الناخبون بانتخاب الرئيس، إضافة إلى أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إلى جانب مسؤولين محليين على مستوى الولايات.

تُجرى الانتخابات في الولايات المتحدة وفق قواعد خاصة تجعلها متميزة عن الانتخابات الأخرى حول العالم. نعرض فيما يلي أبرز جوانب النظام الانتخابي الأمريكي:

أنواع الانتخابات في الولايات المتحدة

تشمل العملية الانتخابية الأمريكية نوعين رئيسيين: الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية. في الانتخابات التمهيدية، يشارك الناخبون في اختيار مرشحي الأحزاب للرئاسة من خلال التصويت عبر المندوبين، والتي قد تكون "مغلقة" تتطلب تسجيل الناخبين لدى الحزب، أو "مفتوحة" حيث يمكن للناخبين من خارج الحزب المشاركة.

تُعقد مؤتمرات الأحزاب في فصل الصيف بعد انتهاء الانتخابات التمهيدية، وتهدف إلى تحديد مرشحي الحزب للرئاسة ونائبه. في هذه المؤتمرات، يتم تحديد سياسات الحزب الأساسية وتأكيدها، حيث يتم إعلان اسم المرشح الذي حصل على أكبر عدد من المندوبين.

الانتخابات العامة

تُجرى الانتخابات العامة في أول يوم ثلاثاء من نوفمبر في السنوات الزوجية. تشمل هذه الانتخابات الرئاسية، حيث يتم انتخاب الرئيس ونائبه، بالإضافة إلى جميع أعضاء مجلس النواب (435 عضوًا) وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (34 عضوًا). يُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات، مع إعادة انتخاب ثلثهم كل عامين.

تشمل الانتخابات العامة أيضًا الانتخابات على مستوى الولايات، حيث يختار الناخبون حكام الولايات ومسؤولين محليين.

الشروط والأنظمة للترشح

لترشح للرئاسة، يجب أن يكون المرشح مواطنًا أمريكيًا مولودًا في الولايات المتحدة، وعمره لا يقل عن 35 عامًا، وأن يكون قد عاش في البلاد خلال الـ14 سنة الماضية. أما الترشح لمجلس النواب فيتطلب أن يكون المرشح عمره 25 عامًا على الأقل، وأن يكون قد حصل على الجنسية الأمريكية لمدة سبع سنوات، وأن يكون من سكان الولاية التي يمثلها. وللترشح لمجلس الشيوخ، يجب أن يكون المرشح بعمر 30 عامًا على الأقل، وأن يكون مواطنًا أمريكيًا لمدة تسع سنوات على الأقل.

التصويت عبر المجمع الانتخابي

الانتخابات الرئاسية الأمريكية تعتمد على نظام المجمع الانتخابي، حيث لا يحسم الناخبون النتائج بشكل مباشر، بل يقوم مندوبي المجمع الانتخابي البالغ عددهم 538 بانتخاب الرئيس. يتناسب عدد مندوبي كل ولاية مع عدد ممثليها في الكونغرس، بالإضافة إلى ثلاثة أصوات لمقاطعة كولومبيا.

يُمنح الفائز بأكبر عدد من الأصوات الشعبية في كل ولاية جميع أصوات المندوبين لتلك الولاية، باستثناء ولايتي نبراسكا وماين اللتين تستخدمان نظامًا مختلفًا.

حال عدم حصول أي مرشح على 270 صوتًا

في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلوبة من أصوات المجمع، يتولى مجلس النواب الجديد اختيار الرئيس، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس. يتم التصويت في مجلس النواب لكل ولاية ككتلة واحدة، بينما يختار مجلس الشيوخ بين المرشحين المتبقيين بناءً على الأغلبية البسيطة.

التصويت المبكر

بعض الولايات تسمح بالتصويت المبكر قبل الموعد الرسمي للانتخابات، سواء شخصيًا أو عبر البريد. تختلف المواعيد والقواعد بين الولايات، حيث يمكن التصويت في بعض الولايات بدءًا من سبتمبر.

يوم الانتخابات

في يوم الانتخابات، يمكن للناخبين التصويت حتى لو لم يشاركوا في الانتخابات التمهيدية، ويمكنهم اختيار أي مرشح رئاسي بغض النظر عن الحزب. بعد التصويت، تبدأ الولايات عملية فرز الأصوات، ويعلن الفائز المتوقع عادة في نفس ليلة الانتخابات. يجتمع المجمع الانتخابي في ديسمبر، حيث يُعد ويتحقق من نتائج التصويت في الكونغرس.

في النهاية، يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في 20 يناير من العام التالي للانتخابات.

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