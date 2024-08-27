واشنطن لا تستبعد تعرض إسرائيل لهجوم من إيران أو حلفائها

المصدر: واشنطن، بيروت - وكالات

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أعلن البنتاغون أمس، أن الولايات المتحدة تعتقد بأن خطر تعرض إسرائيل لهجوم جديد من قبل إيران أو حلفائها لا يزال قائماً بعدما شن «حزب الله» هجوماً بالصواريخ والمسيرات الأحد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايدر للصحافيين «تقييمنا لا يزال يشير إلى وجود تهديد بهجوم ونبقى في وضع جيد لنكون قادرين على دعم دفاع إسرائيل وكذلك حماية قواتنا في حالة تعرضها لهجوم».

وقال رايدر إن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الاستباقية، الأحد، أو في إسقاط صواريخ لكنها «قدمت بعض الدعم الاستخباراتي والمراقبة والاستطلاع من حيث تتبع هجمات حزب الله القادمة».

وأضاف إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن «أمر بوجود مجموعتين من حاملات الطائرات للبقاء في المنطقة» كجزء من الدعم لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية دافيد مينسر في إفادة صحافية «الوضع الحالي غير قابل للاستمرار»، في إشارة إلى إجلاء عشرات الآلاف من منازلهم في الشمال. وأضاف «ستقوم إسرائيل بواجبها وتعيد سكانها».

وتبخرت الآمال بعودة الأطفال إلى الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد في سبتمبر إذ جرى تمديد المساعدات المالية للسكان الذين تم إجلاؤهم من منازلهم حتى 31 ديسمبر.

غارات

وأمس، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدتي «يحمر الشقيف» و«أرنون» وغربي بلدة «دير سريان» وبلدة «ميس الجبل» الجنوبية، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات «طير حرفا» و«شمع» و«الناقورة» في جنوب لبنان، كما أغار على الأطراف الشرقية لبلدتي «يحمر الشقيف» و«أرنون»، وأتبعها بعد خمس دقائق بغارة مماثلة استهدفت منطقة «المرج» عند الأطراف الجنوبية - الغربية لبلدة «يحمر الشقيف».

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات «طير حرفا» و«شمع» و«الناقورة» وبلدة شبعا في الجنوب، في حين شنت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة حانين الجنوبية. وأغار الطيران المسير الإسرائيلي على سيارة في جادة الشماع في مدينة صيدا الجنوبية.

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