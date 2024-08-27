عشرات القتلى بهجمات متزامنة جنوب غربي باكستان

المصدر: كويتا (باكستان) - وكالات

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لقي نحو 70 شخصاً مصرعهم أمس، في عدة هجمات منسقة شنها مسلّحون على مراكز للشرطة وخطوط سكك حديدية ومركبات في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وقال وزير الداخلية محسن نقوي في بيان «تلك الهجمات هي خطة مُعدة لنشر الفوضى في باكستان»، وأضاف إن قوات الأمن قتلت 12 مسلحاً في عمليات تلت الهجمات التي وقعت الأحد والإثنين.

وقال الجيش الباكستاني إن 14 جندياً وشرطياً و21 مسلحاً قتلوا في مواجهات تلت الهجمات الرئيسة.

وقال مسؤولون محليون إن 23 راكباً على الأقل قتلوا في هجمات الطريق السريع وأُضرمت النيران في 35 مركبة.

وذكر محمد كاشف المسؤول بالسكك الحديدية أن عبوات ناسفة انفجرت في خط وجسر سكك حديدية يربط بين كويتا عاصمة الإقليم وبين باقي مناطق باكستان.

وفي الوقت نفسه تقريباً استهدف المسلحون مراكز للشرطة وقوات الأمن في الإقليم. وتسببت إحدى الهجمات في مقتل ما لا يقل عن عشرة.

وأعلنت جماعة «جيش تحرير بلوشستان»، في بيان، المسؤولية عن الهجمات، كما أعلنت مسؤوليتها عن هجمات أخرى إحداها على قاعدة شبه عسكرية، إلا أن السلطات الباكستانية لم تؤكد وقوع تلك الهجمات بعد.

وقال دوستين خان داشتي المسؤول بالشرطة إن ستة من أفراد الأمن وثلاثة مدنيين وزعيماً قبلياً قتلوا في اشتباكات مع مسلحين اقتحموا مركزاً لقوات شبه عسكرية في منطقة قلات وسط الإقليم.

وقال مسؤولون إن مراكز للشرطة تعرضت أيضاً للهجوم في بلدتين ساحليتين بالجنوب.

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