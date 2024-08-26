روسيا تشن هجمات جوية واسعة النطاق على أوكرانيا

المصدر: البيان، وكالات

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شنت القوات الروسية اليوم الاثنين هجوما واسع النطاق على أوكرانيا باستخدام الصواريخ وصواريخ كروز وطائرات مسيرة ، فيما وصف مراقبون في كييف الهجوم بأنه واحد من أعنف الهجمات الجوية التي شنتها روسيا خلال عامين ونصف من الحرب.

وذكرت تقارير أن روسيا أطلقت صواريخ كينجال الأسرع من الصوت على أوكرانيا. كما تعرضت كييف لهجمات تم شنها من البحر الأسود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق سبع مناطق في جنوب روسيا.

وتم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في ضواحي العاصمة كييف ومناطق خيتومير وخميلنيتسكي وترنوبل ولفيف.

وقال عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تليغرام، إن كييف تواجه مشكلات في إمدادات الطاقة.

ونشر الجيش الروسي نحو 11 قاذفة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز تو-95، بحسب ما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية.

ولم ترد معلومات بشأن حصيلة الضحايا والأضرار. وتم الإبلاغ عن مقتل شخص واحد في كل من مدينة لوتسك ومنطقة دنيبروبتروفسك.

وكان دوي سبعة انفجارات على الأقل سمع في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم (الاثنين)، في ظل تحذير على مستوى البلاد من هجمات جوية روسية، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأعلنت قنوات على «تلغرام» وقوع انفجارات في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مدينة لوتسك (شمال غرب) حيث أفاد مسؤولون بأن هجوماً ألحق أضراراً بمبنى سكني.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم، إن إمدادات الكهرباء والمياه تعطلت في أجزاء من كييف بعد الهجوم الجوي الروسي المكثف. وقالت شركة «دي تيك»، أكبر شركة خاصة لإنتاج الطاقة في أوكرانيا، إنها ستقنن الكهرباء في أعقاب الهجمات.

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قال الجيش الأوكراني، في وقت سابق اليوم، إن روسيا شنت هجوماً بطائرات مسيرة على كييف، وأضاف أنه وفقاً للمعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق «تلغرام» إنه تم تدمير ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة لدى اقترابها من المدينة في المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وأضاف أن التقديرات الكاملة لحجم الهجوم سيُعلن عنها في وقت لاحق اليوم.

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