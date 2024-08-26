الدفاعات الجوية الروسية تسقط 20 طائرة مسيرة أوكرانية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق سبع مناطق في جنوب روسيا.

وقالت الوزارة "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية على منشآت في روسيا باستخدام طائرات مسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة "اعترضت الدفاعات الجوية المناوبة ودمرت 20 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين، منها تسع طائرات فوق منطقة ساراتوف، واثنتان فوق كل من مناطق بيلجورود وبريانسك وتولا، بالإضافة إلى واحدة فوق كل من منطقتي أوريول وريازان."

وقال حاكم منطقة ساراتوف، رومان بوسارجين، في وقت سابق، إن "الدفاعات الجوية دمرت طائرات مسيرة في الساعات الأولى من اليوم الاثنين".

وأضاف بوسارجين "هناك تقارير تفيد بأن حطام الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها أصاب مباني سكنية في مدينتي ساراتوف وإنجلز".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز