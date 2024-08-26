روسيا تعلن استهداف «تجمّع مرتزقة» شرقي أوكرانيا

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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أعلنت موسكو، أمس، أن سلاح الجو الروسي استهدف تجمعاً لـ «المرتزقة الأجانب» شرقي أوكرانيا التي أعلنت تعرضها لهجوم ليلي بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الطيران وقوات الصواريخ والمدفعية قصفت «نقطة انتشار مؤقتة لمرتزقة أجانب وتجمعات للقوات الأوكرانية في 147 نقطة»، وإن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 41 طائرة من دون طيار أوكرانية و8 قذائف لراجمات «هيمارس». على جبهة كورسك أعلنت الوزارة مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير 14 آلية للقوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت إنه منذ بداية التوغل في كورسك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 5800 عسكري، وعشرات الدبابات والمركبات القتالية والمعدات والرادارات، ومنظومات الدفاع الجوي. وأفادت الدفاع الروسية، بمقتل نحو 1960 عسكرياً أوكرانياً بمختلف مناطق الجبهة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

هجوم صاروخي

وأعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الجنرال ميكولا أوليشوك، أن الجيش الروسي شن هجوماً ليلياً على أوكرانيا باستخدام ثمانية صواريخ وتسع طائرات مسيرة. وقال إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت ثمانية من أصل تسع طائرات مسيرة، كما اعترضت معظم الصواريخ.

وأضاف إن القوات الروسية شنت هجوماً على مناطق تشيرنيغيف وسومي وخاركيف ودونيتسك باستخدام صواريخ من طرز مختلفة. وقال فاديم فيلاشكيني حاكم منطقة دونيتسك إن اثنين من صحافيي وكالة رويترز أصيبا وفقد آخر إثر ضربة طالت فندقاً في كراماتورسك شرقي أوكرانيا، ليل السبت الأحد، متهماً الجيش الروسي بأنه «استهدف» الفندق.

ووفق فيلاشكيني، فإن الصحافيين المصابين والصحافي المفقود «من أوكرانيا ومن الولايات المتحدة ومن المملكة المتحدة». وأضاف عبر تلجرام إن الهجوم الذي ألحق أضراراً بفندق «سفاير» ومبنى مجاور، وقع «في منتصف الليل».

من جهتها، قالت «رويترز» في بيان إن «أحد زملائنا مفقود بينما نقل اثنان آخران إلى المستشفى لتلقي العلاج»، مضيفة إن طاقمها المكون من ستة أشخاص كان في الفندق وإنها «تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشكل عاجل».

وفي أماكن أخرى في أوكرانيا، قتل 11 شخصاً في عمليات قصف روسية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. وقتل سبعة أشخاص في منطقة دونيتسك (شرق) وأربعة آخرين في سومي (شمال)، وفقاً للسلطات المحلية.

وأصيب 28 شخصاً على الأقل في هذه الضربات. وفي الجانب الروسي، قتل خمسة أشخاص في عمليات قصف أوكرانية على منطقة بيلغورود خلال الليلة قبل الماضية، حسبما أفاد أمس فياتشيسلاف غلادكوف حاكم المنطقة المجاورة لكورسك.

وأضاف فياتشيسلاف إن 13 شخصاً أصيبوا بجروح، من بينهم ستة أشخاص «في حالة حرجة»، بما في ذلك مراهقة تبلغ من العمر 16 عاماً ترقد في العناية المركزة. وقال غلادكوف «كانت ليلة صعبة في كامل المنطقة. تعرضت منطقة راكيتيانسكي للقصف. وقع الأسوأ: قتل خمسة مدنيين».

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