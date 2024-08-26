حدث وتاريخ.. 26 أغسطس 1652 انتصار القوات الهولندية على الإنجليزية في معركة بليموث أثناء الحرب الإنجليزية الهولندية الأولى 1999 روسيا تعلن بدء الحرب الثانية في الشيشان رداً على غزو مجموعات شيشانية لداغستان 1944 شارل ديغول يدخل باريس بعد قيام قوات الحلفاء بتحريرها، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية 1957 الاتحاد السوفيتي يعلن عن نجاح أولى تجاربه بإطلاق أول صاروخ عابر للقارات في العالم صورة التاريخ: 26 أغسطس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App