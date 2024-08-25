سول وواشنطن تبدآن مناورة واسعة النطاق هذا الأسبوع

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت البحرية ومشاة البحرية الكوريتان، اليوم، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستبدآن مناورات إنزال برمائي واسعة النطاق في مدينة بوهانغ جنوب شرقي البلاد والساحل الشرقي خلال الأسبوع الجاري، لبناء موقف استعداد قتالي وتعزيز التوافق التشغيلي بين الحليفين.

وأوضح مسؤولون عسكريون أن قوات إنزال على مستوى الفرقة، إضافة إلى نحو 40 سفينة، بما في ذلك سفينتان هجوميتان برمائيتان، وهما "دوكدو" ومارادو"، وكذلك "يو يو اس اس بوكسر"، ستشارك في مناورات سانغ يونغ (التنين المزدوج) لهذا العام، التي ستنعقد غدا الاثنين حتى السابع من سبتمبر المقبل، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت البحرية ومشاة البحرية، في بيان مشترك، إن التدريبات ستضم أيضاً نحو 40 طائرة، ونحو40 مركبة هجومية برمائية.

وأضافتا أنه بدءاً من هذا العام، ستنظم مشاة البحرية من البلدين مجموعة أركان مشتركة ستقود بشكل مشترك مناورات الإنزال على متن السفينة الهجومية البرمائية الكورية "مارادو".

كما ستنضم إلى المناورات قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية للعام الثاني على التوالي.

ووفقاً لخطة التدريب، من المقرر أن يطلق الحلفاء مرحلة "العمل الحاسم" من التدريبات في أوائل الشهر المقبل، وهي ستجمع القوات المشاركة وسفن الإنزال والمقاتلات والمروحيات لإظهار قدراتهما "الساحقة" في مناورات الإنزال.

واستأنفت سول وواشنطن مناورات سانغ يونغ لأول مرة منذ خمس سنوات في مارس 2023 بعد توقف امتد منذ عام 2018.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز