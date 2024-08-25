المصدر: أ ف ب

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أعلنت سلطات الملاحة الإسرائيلية استئناف الرحلات من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، توقف الرحلات من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب.

وتزامن القرار مع شنّ إسرائيل عشرات الهجمات الاستباقية على مناطق عدة جنوبي لبنان، حسبما أعلن الجيش.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يشن موجة من الهجمات الاستباقية على جنوب لبنان، بعد أن علم أن حزب الله يستعد لإطلاق صواريخ وقذائف على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش، دانيل هغاري، صباح اليوم، إن «سلاح الجو بدأ موجة من الهجمات في لبنان»، واصفاً العملية بأنها «هجوم استباقي».

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، تنفيذ هجوم مباغت على قاذفات صواريخ لـ«حزب الله» في لبنان كانت تهدف إلى ضرب تل أبيب.

وكشف مصدر استخباراتي غربي لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن الضربة الإسرائيلية في لبنان أحبطت هجوماً صاروخيا على تل أبيب كان على بعد دقائق، مؤكداً أن «جميع منصات إطلاق الصواريخ دُمرت»، وذلك وفقاً لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن ضربات استباقية في لبنان، بعد رصده استعدادات لـ«حزب الله» لشن هجمات واسعة النطاق ضد إسرائيل التي أعلنت حال الطوارئ.

وأكد «حزب الله» أنه يشنّ هجوماً واسع النطاق بعدد كبير من المسيّرات نحو العمق الإسرائيلي، وتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً.

وأضاف، في بيان: «هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها، وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها».

وأوضح أن هذه الهجمات تأتي ردا على اغتيال القيادي العسكري البارز في الحزب فؤاد شكر، الذي قُتل بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الشهر الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أحصى أكثر من 150 صاروخاً أطلقت من لبنان باتجاه أراضيه.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيجتمع، كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة.

وأعلن مطار بن غوريون في إسرائيل أن الرحلات الجوية المغادرة صباح اليوم ستتأخر، مشيراً إلى أن الرحلات الواصلة سيعاد توجيهها إلى مطارات أخرى.

وكتب الجيش الإسرائيلي، في رسالة باللغة العربية على تطبيق «تلغرام»: «نشن هجمات في لبنان لإزالة تهديدات لحزب الله، بعد رصد استعداده لإطلاق قذائف وصواريخ نحو إسرائيل».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة من شمال إسرائيل، للتحذير من هجمات وشيكة أو تسلل مسيّرات تابعة لـ«حزب الله»، داعياً سكان مناطق عدة إلى الاحتماء في الملاجئ تحسباً لهجوم مضاد.

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