موسكو تعد بـ«سحق» هجوم كورسك وزيلينسكي يتوعد بـ«المزيد»

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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تواصل روسيا تصديها للتوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك، فيما توعدها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمزيد من «الردود الانتقامية».

واجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، بقيادة القوات المشتركة لوزارة الدفاع الروسية، حيث تم إبلاغه بالجهود المبذولة لصد الهجوم الأوكراني على كورسك.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للكرملين أنه «في أحد مراكز القيادة بوزارة الدفاع، عقد فلاديمير بوتين اجتماعاً مع قيادة مجموعة القوات المشتركة، وتلقى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، ورئيس إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة، سيرغى رودسكي، حول مواجهة القوات الأوكرانية ..وكذلك حول النتائج الحالية للحرب».

ونقلت وكالة سبوتنيك عن غيراسيموف، قوله إن العملية في كورسك ستكتمل بدحر القوات الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 360 جندياً و29 مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية في كورسك على مدار اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة خسائر الأوكرانيين في كورسك إلى أكثر من 5500 جندي و71 دبابة، و30 مركبة قتالية للمشاة، و57 ناقلة جنود مدرعة، و372 مركبة قتالية مدرعة، منذ بداية التوغل في 6 أغسطس، وفقاً لبيان الوزارة.

وقال حاكم المقاطعة أليكسي سميرنوف، أمس، إنه تم إسقاط ثلاثة صواريخ خلال الليل وأربعة آخرين. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين، إحداهما فوق كورسك والأخرى فوق إقليم بريانسك.

جبهة دونيتسك

وفي دونيتسك، قال حاكم المنطقة، إن هجوماً روسياً أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل، وأصاب خمسة آخرين، أمس، في بلدة كوستيانتينيفكا شرقي أوكرانيا. وقال مسؤولون أوكرانيون محليون إن شخصين قتلا وأصيب أربعة، بينهم طفل، عندما قصفت القوات الروسية مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إنها اعترضت ودمرت سبع طائرات بدون طيار فوق جنوب البلاد. كما هاجمت القاذفات الروسية بعيدة المدى منطقة جزيرة زمينيي بأربعة صواريخ كروز.

وأعلنت الوزارة أن الدفاعات الجوية أسقطت سبع طائرات مسيرة خلال الليل. وأصيب شخصان في هجوم بطائرة بدون طيار في منطقة بيلغورود، المتاخمة لأوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف، مضيفاً إنه في منطقة بريانسك، تم اعتراض طائرة بدون طيار.

وعيد أوكراني

من جانبه، شدد الرئيس الأوكراني على أن العملية العسكرية على كورسك تسير وفق الخطة، وتوعد بردود انتقامية أخرى ضد روسيا. وفي شريط فيديو تم تصويره في منطقة غابات مهجورة شنت منها كييف هجومها المفاجئ، قال زيلينسكي إن روسيا «كانت تسعى لأمر واحد: تدميرنا.

وبدلاً من ذلك، نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة والثلاثين لاستقلال أوكرانيا». وأضاف أن أوكرانيا «تفاجئ مرة أخرى» متوعداً بأن روسيا سوف «تعرف ما هو الانتقام». ووقع زيلينسكي، قانون تصديق كييف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يسمح للبلاد بالانضمام إلى المحكمة.

ووقع كذلك قانوناً يحظر الكنيسة الأرثوذكسية، معتبراً أنها مرتبطة بموسكو. بدورها، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان أمس، أن أوكرانيا تتحرك بسرعة باتجاه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفي مقطع فيديو قصير، نشرته على حسابها على «إكس» بمناسبة يوم استقلال أوكرانيا، قالت فون دير لاين: أوروبا ستكون دائماً بجانب أوكرانيا.

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