إعصار قوي يقترب من اليابان.. واستعداد لتعطيل القطارات بداية الأسبوع

المصدر: وام

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أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم، تحذيرات جديدة من اقتراب إعصار قوي من غرب وشرق اليابان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ما قد يؤدي إلى تعليق خدمات القطارات السريعة في العديد من المناطق كإجراء احترازي.

وحسب وسائل الإعلام اليابانية، فإن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من حدوث البرق والرياح والبرد والأمطار الغزيرة خلال اليوم وغداً قبل وصول العاصفة الاستوائية.

وهطلت أمطار غزيرة بشكل متكرر على طوكيو والمناطق المحيطة بها في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى غمر الطرق، وأثر ذلك في خدمات القطارات.

يُذكر أن العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المحيطة بها تعرضت لإعصار أمبيل القوي الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تعطل حركة القطارات السريعة وإلغاء مئات الرحلات الجوية الدولية والمحلية.

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