مالي تعلن حالة الطوارئ بعد مقتل 30 شخصاً بسبب الفيضانات

المصدر: وام

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أعلنت حكومة مالي حالة طوارئ وطنية بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة التي أدت إلى مقتل 30 شخصاً من جراء الفيضانات.

ونقلت وسائل الإعلام عن بيان للحكومة، أمس، قولها إن الفيضانات تضرر منها نحو 47374 شخصاً في أنحاء البلاد من بينهم نحو4639 شخصاً في العاصمة باماكو، فيما كانت مدينة غاو في الشمال هي الأكثر تضرراً، حيث تأثر بها 9936 شخصاً.

وهطلت أمطار غزيرة في مختلف أنحاء منطقة الساحل، ما أدى إلى مقتل 217 شخصاً في النيجر المجاورة وعشرات في تشاد.

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