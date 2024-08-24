حدث وتاريخ .. 24 أغسطس 1949 تأسيس حلف شمال الأطلسي «الناتو» من 12 دولة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 1991 استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي بعد إعلان البرلمان الأوكراني البلاد دولة مستقلة. 2016 اكتشاف كوكب بروكسيما سنتوري بي خارج المجموعة الشمسية في النطاق الصالح للحياة. 1982رئيس البرازيل جيتوليو فارجاس يستقيل من منصبه وينتحر بسبب تزايد الأزمة السياسية. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 24 أغسطس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App