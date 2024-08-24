أوكرانيا تستعيد أراضي وروسيا تصف الهجوم على محطة كورسك بالإرهاب النووي

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أعلنت القوات الأوكرانية أنها استعادت السيطرة على أراضٍ في منطقة خاركيف شرقاً. وقال اللواء الهجومي المنفصل الثالث التابع للقوات الأوكرانية، إن قواته تقدمت لمسافة كيلومترين مربعين في تلك المنطقة. وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية، أمس، أن هجوماً بطائرات مسيرة أوكرانية على قاعدة جوية روسية بعيدة في منطقة فولغوغراد تسبب في أضرار جسيمة لمطار يقال إنه يضم قنابل انزلاقية استخدمتها موسكو في الحرب.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة أنباء تاس الروسية، أن هجوماً على عبارة شحن في ميناء كافكاز في منطقة كراسنودار الروسية أدى إلى إصابة 13 شخصاً. ونقلت تاس عن مسؤولين صحيين قولهم، إن أربعة من المصابين نقلوا إلى المستشفى، وإن شخصاً آخر في عداد المفقودين.

كما ذكرت وسائل إعلام روسية، أن مستودعاً للوقود في جنوب روسيا، يحترق منذ أيام، تعرض مرة أخرى لهجوم من قبل طائرة مسيرة أوكرانية.وذكرت قناة شوتووسائل إعلام روسية أخرى، أن هجوم الطائرة المسيرة وقع في وقت مبكر من صباح أمس.

واندلع الحريق في مستودع وقود بروليتارسك، الذي يحتوي على أكثر من 70 خزاناً فردياً، بسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، الأحد الماضي، ولم يتم إخماده بعد. إلى ذلك، ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلاً عن وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن أحدث هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة كورسك النووية الروسية كان عملاً من أعمال الإرهاب النووي.

في الأثناء، نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف قوله، إن روسيا تعتقد أن الولايات المتحدة ستلغي في مرحلة ما كل القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الموردة لأوكرانيا.

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