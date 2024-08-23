ألمانيا .. موعد الانتخابات البرلمانية رسمياً في سبتمبر 2025

المصدر: د ب أ

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أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الجمعة، بشكل رسمي الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال شتاينماير إن الانتخابات ستجرى على مستوى البلاد في ألمانيا في 28 سبتمبر 2025 .

وستحدد الانتخابات عدد مقاعد مجلس النواب في البرلمان الألماني(البوندستاج) ، وقد تغير ميزان القوى في السياسة الألمانية.

وتسعى حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب إلى تحسين وضعها في استطلاعات الرأي.

وجاء اختيار شتاينماير لهذا الموعد بعد توصية من مجلس الوزراء في يوليو الماضي.

يشار إلى أن القانون الألماني ينص على إجراء الانتخابات يوم الأحد أو يوم عطلة عامة ، ومن متطلبات الدستور إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد لا يقل عن 46 شهرا منذ بدء الفترة الانتخابية ولا يتجاوز 48 شهرا بعد بدايتها.

ويعني هذا الشرط أن موعد انتخابات البوندستاج لعام 2025 يجب أن تجرى في الفترة ما بين 27 أغسطس و 26 أكتوبر.

وسيكون هناك عدد أقل من المقاعد المتاحة لشغلها في البوندستاج في الانتخابات المقبلة.

وتعني الأحكام المعقدة في قانون الانتخابات الألماني عدم وجود عدد ثابت من المقاعد في البوندستاج، وقد شهدت نتائج الانتخابات الوطنية الأخيرة في عام 2021 زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 733 عضوا.

ولكن النواب وافقوا منذ ذلك الحين على إجراء إصلاح انتخابي أيده ائتلاف شولتس سيضع حدا أقصى لمقاعد البوندستاج هو 630 مقعدا.

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