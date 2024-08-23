الأمم المتحدة : أوامر الإخلاء الإسرائيلية شردت 90% من سكان غزة

المصدر: أ ب

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أفاد مسؤول الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية بأن أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتتالية في غزة، بما في ذلك 12 أمراً في أغسطس فقط، شردت 90% من سكانها البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر.

وأكد مهند هادي مسؤول الأمم المتحدة الإنساني الأعلى للأراضي الفلسطينية إن أوامر الإخلاء تعرض المدنيين للخطر بدلاً من حمايتهم. "إنهم يجبرون العائلات على الفرار مرة أخرى، غالبًا تحت النيران ومع القليل من الأمتعة التي يمكنهم حملها معهم، إلى منطقة متقلصة باستمرار" مزدحمة وغير آمنة.

وقال إن المدنيين محرومون من الرعاية الطبية والمأوى وآبار المياه والإمدادات الإنسانية، "يركضون من مكان مدمر إلى آخر، بلا نهاية في الأفق".

وأضاف هادي إن القانون الإنساني الدولي يتطلب حماية المدنيين. "إن الطريق إلى الأمام واضح وعاجل: حماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن، وتسهيل الوصول الإنساني، والاتفاق على وقف إطلاق النار".

ووفقا للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، فإن عمليات الإجلاء هي أيضا أحدث تهديد لموظفي الأمم المتحدة العاملين في غزة وتؤثر على المرافق الإنسانية. واستشهد كمثال على ذلك بفقد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الوصول إلى مستودعاته في وسط دير البلح.

قال دوجاريك: "كان هذا هو المستودع الثالث والأخير في المنطقة الوسطى بغزة ... كما تم إخلاء خمسة مطابخ مجتمعية يديرها برنامج الأغذية العالمي، حيث تسعى الوكالة إلى مواقع جديدة لها".

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