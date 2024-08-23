البيت الأبيض: محادثات غزة في القاهرة بناءة

المصدر: وكالات

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أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن المحادثات في القاهرة التي تهدف إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة "بناءة" وتم إحراز بعض التقدم، ويجب على جميع الأطراف التعاون للعمل نحو تنفيذ الاتفاق المقترح.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن حركة (حماس) يجب أن تشارك في المفاوضات التي ضمت أمس الخميس مفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر.

وأضاف كيربي "نحن في القاهرة. وهم في القاهرة. نحن بحاجة إلى مشاركة حماس، ويجب أن نبدأ في بحث الجوانب الأساسية... لهذه التفاصيل. وهذا ما سنركز عليه هنا في الأيام القادمة".

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