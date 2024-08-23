خلال زيارة تاريخية لأوكرانيا.. مودي يؤكد دعم الهند القوي للسلام

المصدر: وكالات

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التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى أوكرانيا منذ استقلال البلاد عن الاتحاد السوفييتي عام 1991.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة أن بلاده "تدعم بقوة السلام" بين أوكرانيا وروسيا ووعد بتقديم مساعدات إنسانية كبيرة لكييف.

وأكد مودي الى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "إن كنا بقينا، بقناعة كبرى، بعيدا عن الحرب فهذا لا يعني أننا كنا غير مبالين".

وأكد خلال هذه الزيارة التاريخية الى أوكرانيا "لم نكن محايدين منذ اليوم الأول، لقد اتخذنا موقفا ونحن نؤيد بقوة السلام".

مودي الذي تقيم بلاده تقليديا علاقات ممتازة مع موسكو، هو أول رئيس للحكومة الهندية يزور أوكرانيا.

فيما تتواصل الحرب في أوكرانيا بدون ظهور أي تسوية في الأفق، وعد رئيس الوزراء الهندي بتقديم مساعدة لهذا البلد.

وقال مودي إنه "مهما كانت المساعدة المطلوبة من الناحية الإنسانية، فان الهند ستقف دائما إلى جانبكم وستبذل قصارى جهدها لدعمكم".

وبدأ مودي زيارته الى كييف بمرافقة زيلينسكي إلى معرض مخصص للأطفال الذين قتلوا في الحرب.

وقال "أدركت أن أول ضحايا الحرب هم في الواقع أطفال أبرياء. وهذا أمر مفجع حقا".

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