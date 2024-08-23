خلال أول اتصال هاتفي مع ستارمز .. الرئيس الصيني يأمل في تحقيق انتصارات مشتركة مع بريطانيا

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أنه يأمل في تحقيق "انتصارات مشتركة" مع بريطانيا خلال أول اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حسبما ذكرت قناة "سي سي تي في" الحكومية الصينية الجمعة.

ونقلت القناة عن شي قوله إن "الصين ترغب في إقامة حوار على قدم المساواة مع المملكة المتحدة على أساس الاحترام المتبادل وحيث تشكل المنفعة المتبادلة والانتصارات المشتركة أساس العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة".

كذلك هنأ شي ستارمر على توليه رئاسة الوزراء في بريطانيا الشهر الماضي، خلال أول محادثة هاتفية بينهما بعد ظهر الجمعة، حسبما أفادت "سي سي تي في".

وأضاف شي أن الصين مستعدة "لتوسيع التعاون (بين البلدين) في مجالات التمويل، والاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي...".

في 7 يوليو، كان رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أول مسؤول كبير في بلاده يهنئ علنا ستارمر على تكليفه.

وبحسب القناة الصينية، فإن المكالمة جاءت بدعوة من ستارمر.

وهذه اول مكالمة هاتفية بين كبار المسؤولين الصينيين والبريطانيين منذ حديث شي مع رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في مارس 2022.

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