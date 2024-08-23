بينهم طفلان.. 9 مفقودين بتحطم طائرة سياحية في أدغال تايلاند

المصدر: أ ف ب

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تجري عمليات بحث، اليوم، في الأدغال التايلاندية، في محاولة للعثور على تسعة ركاب في طائرة سياحية تحطمت، أمس، شرقي البلاد، في حين لم تُبد السلطات أملاً كبيراً بالعثور عليهم أحياء.

وتحطمت الطائرة في أدغال ولاية شاشوينغساو شرقي البلاد، وعلى متنها تسعة أشخاص، بعدما أقلعت من بانكوك وكانت في طريقها إلى ترات قرب الحدود مع كمبوديا.

وقال حاكم الولاية شونلاتي يانغترونغ لصحافيين بمنطقة الحادث: «وقع الحادث قرابة الساعة 15,10، نحاول العثور على المفقودين، لكن نرجح أن يكونوا قتلوا جميعاً».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الركاب هم أربعة تايلانديين وخمسة صينيين، بينهم طفلان في الثانية عشرة والثالثة عشرة.

ويشارك أكثر من 300 عسكري ومتطوع في أعمال البحث فيما باشرت السلطات التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وعُثر على أشلاء بشرية فضلاً عن أجزاء من الطائرة، إلا أن الأمطار الغزيرة تعوق عمليات البحث.

وأضاف الحاكم: «لا ننوي وقف العمليات طالما لم نعثر على المفقودين مع أن المياه تغمر بعض المناطق».

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