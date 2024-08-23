تهديد أمني خطير يجبر ترامب على قطع لقاء تلفزيوني بشكل مفاجئ

المصدر: وكالات

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قطع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، بشكل مفاجئ مقابلة مع شبكة "نيوز نيشن" الأمريكية يوم الخميس في ولاية أريزونا، بسبب مخاوف تتعلق بسلامته.

وقال ترامب إنه يشعر بالخطر، مما دفعه لإنهاء المقابلة التي كانت تجري بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية.

تركيز المقابلة كان على علاقة ترامب بروبرت إف كينيدي الابن، الذي قيل إنه ينسحب من السباق ويؤيد المرشح الجمهوري. وأكد ترامب أنه وكينيدي "لم يتحدثا عن الأمر بعد"، لكنه لم يستبعد إمكانية حدوث ذلك.

في الوقت نفسه، أعلن مكتب عمدة مقاطعة كوتشيز في ولاية أريزونا عن قيامه بعملية بحث عن رجل مطلوب بموجب مذكرات توقيف سارية، تتعلق بتهديدات بقتل مرشح رئاسي أمريكي.

الرجل المسمى رونالد لي سيفرود، البالغ من العمر 66 عامًا، مطلوب بتهم تتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول والفشل في الحضور، بالإضافة إلى تهم في ولاية أريزونا تتعلق بالضرب والهروب.

وذكر البيان أن سيفرود يتم البحث عنه كدليل تحقيقي بشأن التهديدات الموجهة لمرشح رئاسي.

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