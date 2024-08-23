روسيا تسيطر على بلدة جديدة وأوكرانيا تهاجم منشأة عسكرية

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أعلنت روسيا أمس سيطرة قواتها على قرية جديدة قرب بوكروفسك الاستراتيجية، فيما أسفر هجوم أوكراني مسيّر عن نشوب حريق في منشأة عسكرية روسية، وبينما زار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الحدود، لأول مرة منذ توغل قوات بلاده في كورسك، اتهم نظيره الروسي، كييف بمحاولة ضرب المحطة النووية في المقاطعة.

وأعلنت روسيا، أمس، السيطرة على بلدة جديدة في شرق أوكرانيا قريبة من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية التي طلب من سكانها الإخلاء مع اقتراب القوات الروسية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه وبفضل التحركات الناجحة لتجمع قوات الوسط تم تحرير بلدة ميجوفيه. وقبيل الدخول الروسي، فرّ سكان بوكروفسك.

في الأثناء، نشب حريق في منشأة عسكرية جنوبي روسيا، جراء هجوم طائرات أوكرانية مسيرة، أمس، فيما تواصل كييف هجومها في مقاطعة كورسك. وقال أندريه بوتشاروف، حاكم منطقة فولغوغراد، أمس، إن منشأة تابعة لوزارة الدفاع اشتعلت فيها النيران بعد تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة في مارينوفكا، في إشارة إلى أن أوكرانيا لن تتراجع عن هجماتها.

بدوره، ذكر أليكسي سميرنوف القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك، أمس، أن السلطات الروسية بدأت في تركيب أماكن إيواء خرسانية في المنطقة في مسعى لحماية المدنيين في ظل التوغل الأوكراني المستمر. وقال سميرنوف، إن مسؤولي كورسك ينشئون أماكن الإيواء في مواقع مزدحمة من بينها 60 محطة حافلات، مشيراً إلى أنه سيجرى تركيب أماكن إيواء مشابهة في بلدتين أخريين في المنطقة.

زيارة

على صعيد متصل، قام الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بجولة في منطقة سومي، في أول زيارة له لمنطقة الحدود منذ دخول قوات بلاده الأراضي الروسية. وقال زيلينسكي، عبر «فيسبوك»: توجهت إلى المنطقة الحدودية في سومي والتقيت قائد الأركان أولسكندر سيرسكي، ورئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي، مشيراً إلى أنه ناقش الخطوات المتخذة لتعزيز الدفاع تجاه توريتسك وبوكروفسك في دونباس.

اتهامات

من جهته، اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوكرانيا بمحاولة ضرب المحطة النووية في كورسك. وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء حكومته وحكام المناطق المحاذية لأوكرانيا، إن الأوكرانيين حاولوا ضرب المحطة النووية خلال الليل، مشيراً إلى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك. بدوره، أكد ناطق باسم الوكالة، أن المدير العام، رافايل غروسي، سيزور المحطة الأسبوع المقبل.

وفيما فتحت روسيا تحقيقاً بحق صحافي في شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية، وصحافيتين أوكرانيتين، لإعدادهم تقارير من أجزاء تسيطر عليها أوكرانيا في كورسك، بعد عبورهم الحدود بصورة غير قانونية، حذرت السفارة الأمريكية في كييف، مما أسمته خطراً متزايداً من هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة على أنحاء أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي تتأهب فيه البلاد للاحتفال بالذكرى الـ 33 لاستقلالها عن الاتحاد السوفييتي، غداً.

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