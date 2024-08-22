رئيسا الموساد والشاباك في مصر لإجراء محادثات بشأن هدنة في غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنّ رئيسي جهازي الموساد (الاستخبارات الخارجية) والشاباك (الأمن الداخلي) موجودان في مصر لإجراء محادثات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال عومير دوستري المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لوكالة فرانس برس، إنّ رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الشاباك رونين بار موجودان حالياً في القاهرة حيث "يفاوضان للدفع قدماً نحو اتفاق (للإفراج) عن الرهائن" المحتجزين في القطاع.

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